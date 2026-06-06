Британія занепокоєна відставанням від посилення оборони, - ЗМІ

Військове керівництво попереджає, що затримки у модернізації збройних сил можуть поставити під ризик готовність держави до сучасних загроз, зокрема з боку Росії, повідомляють британські медіа.

А саме у королівстві фіксується стурбованість темпами виконання довгострокових планів модернізації оборонного сектору, які передбачають посилення збройних сил, оновлення техніки та збільшення оборонних можливостей країни у найближчі роки.

За даними британських ЗМІ, ключовою проблемою залишаються затримки у бюджетному плануванні та узгодженні фінансування між урядовими структурами. Це впливає на швидкість реалізації програм закупівлі озброєння, розвитку військової інфраструктури та підвищення боєготовності армії.

Голова штабу оборони Великої Британії Річард Найтон, як зазначають медіа, висловив занепокоєння тим, що країна може не встигати за темпами зростання глобальних загроз і потребує прискорення оборонних реформ.

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Військове керівництво наголошує, що сучасна безпекова ситуація в Європі змінюється дуже швидко. На цьому тлі особливу увагу приділяють загрозам, пов’язаним із Росією, а також кібербезпеці та гібридним атакам, які стають частиною сучасних конфліктів.

Окремо зазначається, що оборонні інвестиційні програми є ключовими для довгострокової стратегії Великої Британії в межах НАТО. Вони мають визначити пріоритети переозброєння армії, модернізації техніки та розвитку співпраці з союзниками.

Водночас експерти оборонної сфери попереджають, що будь-які затримки у фінансуванні або політичних рішеннях можуть вплинути на оборонний потенціал країни та її здатність оперативно реагувати на кризові ситуації.