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Британія замовила тисячі нових протитанкових засобів після передачі запасів Україні

Фото: міністр оборони Британії Бен Воллес (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Велика Британія купує тисячі одиниць протитанкової зброї у рамках угоди на 223 млн фунтів стерлінгів зі шведським виробником Saab.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Повідомляється, що знаряди збиратимуть на заводі Thales у Белфасті та будуть доставлені британській армії.

Так, частину британських запасів зброї раніше передали Україні.

Зазначається, що легка протитанкова зброя нового покоління - це ракетна система, що управляється військовим з плеча.

Міністр оборони Бен Уоллес заявив, що зброя зіграла "вирішальну роль" у підтримці української армії.

Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, заявив, що Британія не лише збереже, а й наростить військову допомогу Україні.

Окрім того, Британія передасть ЗСУ три вертольоти Sea King у рамках нового пакету військової допомоги.

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ВеликобританіяВійськова допомога