Британия заказала тысячи новых противотанковых средств после передачи запасов Украине

Сообщается, что орудия будут собираться на заводе Thales в Белфасте и будут доставлены британской армии.

Так, часть британских запасов оружия ранее передали Украине.

Отмечается, что легкое противотанковое оружие нового поколения - это ракетная система, управляемая военным с плеча.

Министр обороны Бен Уоллес заявил, что оружие сыграло "решающую роль" в поддержке украинской армии.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Британия не только сохранит, но и нарастит военную помощь Украине.

Кроме того, Британия передаст ВСУ три вертолета Sea King в рамках нового пакета военной помощи.

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