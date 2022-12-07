ua ru
Ср, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британія замовила тисячі нових протитанкових засобів після передачі запасів Україні

Новость на русском →
Британія, Середа 07 грудня 2022 19:02
Британія замовила тисячі нових протитанкових засобів після передачі запасів Україні Фото: міністр оборони Британії Бен Воллес (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Велика Британія купує тисячі одиниць протитанкової зброї у рамках угоди на 223 млн фунтів стерлінгів зі шведським виробником Saab.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Повідомляється, що знаряди збиратимуть на заводі Thales у Белфасті та будуть доставлені британській армії.

Так, частину британських запасів зброї раніше передали Україні.

Зазначається, що легка протитанкова зброя нового покоління - це ракетна система, що управляється військовим з плеча.

Міністр оборони Бен Уоллес заявив, що зброя зіграла "вирішальну роль" у підтримці української армії.

Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, заявив, що Британія не лише збереже, а й наростить військову допомогу Україні.

Окрім того, Британія передасть ЗСУ три вертольоти Sea King у рамках нового пакету військової допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Військова допомога
NEWS
Українські бійці ліквідували ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ
Українські бійці ліквідували ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ
DAILY
Бартош Ціхоцький: Через тижні або місяць у Польщу може прийти нова хвиля біженців з України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Бартош Ціхоцький: Через тижні або місяць у Польщу може прийти нова хвиля біженців з України