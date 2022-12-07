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Британия заказала тысячи новых противотанковых средств после передачи запасов Украине

Новина українською →
Великобритания, Среда 07 декабря 2022 19:02
Британия заказала тысячи новых противотанковых средств после передачи запасов Украине Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Великобритания покупает тысячи единиц противотанкового оружия в рамках сделки на 223 млн фунтов стерлингов со шведским производителем Saab.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Сообщается, что орудия будут собираться на заводе Thales в Белфасте и будут доставлены британской армии.

Так, часть британских запасов оружия ранее передали Украине.

Отмечается, что легкое противотанковое оружие нового поколения - это ракетная система, управляемая военным с плеча.

Министр обороны Бен Уоллес заявил, что оружие сыграло "решающую роль" в поддержке украинской армии.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Британия не только сохранит, но и нарастит военную помощь Украине.

Кроме того, Британия передаст ВСУ три вертолета Sea King в рамках нового пакета военной помощи.

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