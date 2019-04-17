Британия заложила основу для санкций против России после Brexit

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Британские санкции против России будут действовать и за пределами страны

Правительство Великобритании подготовило законопроект, который позволит продлевать санкции против России после выхода из ЕС (Brexit). Об этом со ссылкой на меморандум к законопроекту сообщает DW.

В документе говорится о том, что подготовленные меры по своей сути лишь заменят те, которые сейчас действуют в рамках законодательства ЕС. В то же время они содержат ряд серьезных отличий. Например, в Британии могут ввести уголовную ответственность за нарушение санкций против России и наказывать виновных штрафом или лишением свободы до 10 лет. Кроме того, законопроект допускает секретное внесение в черный список конкретных лиц в интересах национальной безопасности.

Также сообщается, что санкции Британии против России будут обязательными также для ее подданных за рубежом. При этом британские военные смогут останавливать и обыскивать иностранные суда в рамках контроля соблюдения эмбарго в отношении аннексированного Россией Крыма.

В меморандуме подчеркивается поддержка Лондоном территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Россия должна в полной мере уважать независимость и территориальную целостность Украины. Крым и Донбасс являются частью Украины", - подчеркивается в документе.

Напомним, ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США будут и дальше вводить санкции против России.

До этого стало известно, что США рассматривают введение новых санкций против России из-за Венесуэлы.