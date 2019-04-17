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Британія заклала основу для санкцій проти Росії після Brexit

Новини » Політика    17.04.2019 - 09:58
Британія заклала основу для санкцій проти Росії після Brexit
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Британські санкції проти Росії будуть діяти і за межами країни

Уряд Великобританії підготував законопроект, який дозволить продовжувати санкції проти Росії після виходу з ЄС (Brexit). Про це з посиланням на меморандум до законопроекту повідомляє DW.

В документі йдеться про те, що підготовлені заходи по своїй суті лише замінять ті, які зараз діють в рамках законодавства ЄС. В той же час вони містять ряд серйозних відмінностей. Наприклад, у Британії можуть ввести кримінальну відповідальність за порушення санкцій проти Росії і карати винних штрафом або позбавленням волі до 10 років. Крім того, законопроект допускає секретне внесення в чорний список конкретних осіб в інтересах національної безпеки.

Також повідомляється, що санкції Британії проти Росії будуть обов'язковими також для її підданих за кордоном. При цьому британські військові зможуть зупиняти і обшукувати іноземні судна в рамках контролю за дотриманням ембарго відносно анексованого Росією Криму.

У меморандумі наголошується підтримка Лондоном територіальної цілісності і суверенітету України.

"Росія повинна в повній мірі поважати незалежність і територіальну цілісність України. Крим і Донбас є частиною України", - підкреслюється в документі.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів США Стівен Мнучин заявив, що США будуть і далі вводити санкції проти Росії.

До цього стало відомо, що США розглядають введення нових санкцій проти Росії через Венесуелу.

 

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