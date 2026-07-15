Британія закликатиме людей запасатись їжею на випадок кібератаки РФ

Уряд Британії готує публічну кампанію, яка радитиме родинам запасатися їжею та водою на випадок кібератаки Росії. Це частина ширшої підготовки країни до можливого конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Що радитимуть британцям

Пізніше цього року міністри запустять інформаційну кампанію для населення з порадами, як готуватись до надзвичайних ситуацій - зокрема створювати запаси їжі, ліків та базових засобів для виживання.

Головний секретар прем'єр-міністра Даррен Джонс повідомив, що уряд запускає "кампанію національної обізнаності щодо стійкості", аби поінформувати людей про прості, але важливі кроки на випадок надзвичайних ситуацій.

Серед можливих криз, до яких мають готуватись британці, - кібератака, яка може вплинути на доступ до електрики, води, телефонного звʼязку чи можливості купити їжу в місцевих магазинах.

Навчання з відпрацювання гібридної атаки

Наступного року уряд також проведе "національні навчання з домашньої оборони" - сотні держслужбовців відпрацюватимуть реагування на кризу зсередини урядових структур на випадок гібридної атаки з боку іноземного супротивника.

Чому уряд занепокоєний саме зараз

Рішення ухвалюють на тлі зростання побоювань щодо можливого нападу Росії на країну НАТО та майже постійних кібератак на критичну інфраструктуру Британії.

Торішній стратегічний оборонний огляд попереджав, що Британія вже "щодня зазнає атак" - шпигунства, кіберзагроз та інформаційних маніпуляцій з боку ворожих держав, зокрема Росії та Ірану.

У документі також зазначалось, що Путін продемонстрував готовність застосовувати військову силу, завдавати шкоди цивільним та погрожувати ядерною зброєю.

Оновлений реєстр національних ризиків

Міністри також оновили Національний реєстр ризиків - публічний документ, який описує "розумно найгірші сценарії" різних загроз.

Уперше до нього додали загрозу іноземного втручання в демократію Британії, а також ризик кібератак на інфраструктуру даних, водопостачання та поліцейські системи.

Рівень секретності щодо ризику ядерного удару по материковій Британії залишається високим - цю інформацію не публікують у відкритому доступі.

Досвід інших європейських країн

У Швеції домогосподарствам уже радили запасатись їжею, водою, теплим одягом та радіоприймачем на батарейках на випадок відключення електроенергії.

Норвегія рекомендувала запасатись ліками, включно з йодовмісними таблетками на випадок ядерного інциденту, а німецьким власникам будинків радили пристосовувати підвали під бомбосховища.

Торік ЄС також закликав населення підготувати 72-годинний запас - документи в водонепроникному чохлі, консерви, воду в пляшках, сірники та швейцарський ніж.

Коли може статися атака Росії

Прем'єр Кір Стармер минулого місяця заявив, що західні розвідки вважають можливою атаку Росії на країну НАТО протягом чотирьох років. Під час презентації довгоочікуваного оборонного інвестиційного плану він зазначив, що напад Росії на НАТО може статися вже у 2030 році.

Торік The Telegraph повідомляло, що уряд уперше за два десятиліття оновлює плани на випадок атаки на материкову Британію - вони включають розташування ядерних бункерів для міністрів на випадок евакуації Лондона.