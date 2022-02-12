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Британия вывезет военных инструкторов из Украины

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что британские военные инструкторы покинут Украину из-за угрозы вторжения России. Ожидается, что их вывезут из страны 12-13 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"В Украине не будет британских военных если там будет конфликт", - цитирует издание Хиппи.

По его словам, британских военных инструкторов, которые были направлены для обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины, планируется вывезти в течение выходных - 12-13 февраля.

Министр также предупредил, что британские военно-воздушные силы не смогут вывезти граждан Великобритании из Украины в случае вторжения России. Хиппи призвал их немедленно покинуть страну самостоятельно.

Напомним, накануне правительство Великобритании рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Украину и покинуть территорию страны коммерческими рейсами.

Отметим, 11 февраля власти США аявили, что Россия может начать вторжение в Украину во время Олимпиады, которая проходит в Пекине.

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