Британия вывезет военных инструкторов из Украины

Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что британские военные инструкторы покинут Украину из-за угрозы вторжения России. Ожидается, что их вывезут из страны 12-13 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"В Украине не будет британских военных если там будет конфликт", - цитирует издание Хиппи.

По его словам, британских военных инструкторов, которые были направлены для обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины, планируется вывезти в течение выходных - 12-13 февраля.

Министр также предупредил, что британские военно-воздушные силы не смогут вывезти граждан Великобритании из Украины в случае вторжения России. Хиппи призвал их немедленно покинуть страну самостоятельно.