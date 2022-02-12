RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Британія вивезе військових інструкторів з України

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр Збройних сил Великобританії Джеймс хіпі заявив, що британські військові інструктори покинуть Україну через загрозу вторгнення Росії. Очікується, що їх вивезуть з країни 12-13 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"В Україні не буде британських військових якщо там буде конфлікт", - цитує видання хіпі.

За його словами, британських військових інструкторів, які були направлені для навчання військовослужбовців Збройних сил України, планується вивезти протягом вихідних - 12-13 лютого.

Міністр також попередив, що Британські Військово-повітряні сили не зможуть вивезти громадян Великобританії з України в разі вторгнення Росії. Хіпі закликав їх негайно покинути країну самостійно.

Нагадаємо, напередодні уряд Великобританії рекомендувало своїм громадянам утриматися від поїздок в Україну і покинути територію країни комерційними рейсами.

Зазначимо, 11 лютого влада США заявила, що Росія може почати вторгнення в Україну під час Олімпіади, яка проходить в Пекіні.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаВеликобританія