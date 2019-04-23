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Британія виступає за розширення співпраці з Україною для стримування Росії

Новини » Політика    23.04.2019 - 23:51
Британія виступає за розширення співпраці з Україною для стримування Росії
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Британський прем'єр привітала новообраного президента Зеленського з перемогою

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей провела у вівторок, 23 квітня, телефонну розмову з переможцем на президентських виборах в Україні Володимиром Зеленським. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду.

Мей привітала Зеленського з перемогою на виборах, підкресливши, що Британія й надалі підтримуватиме український суверенітет і територіальну цілісність.

Крім того, зі слів прем'єра, Велика Британія хоче розширення співпраці з Україною в оборонній сфері, зокрема для стримування російської агресії.

"Прем'єр-міністр підкреслила важливість співпраці двох країн разом із міжнародним співтовариством для стримування російської агресії", - повідомила її прес-служба.

Прем'єр також запевнила обраного президента, що Велика Британія буде підтримувати його під час роботи на посаді глави держави і запросила Зеленського відвідати Британію за першої ж можливості.

Нагадаємо, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг під час бесіди з переможцем президентських виборів у Україні Володимиром Зеленським привітав його з перемогою і запросив відвідати штаб-квартиру НАТО найближчим часом.

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