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Британія виходить з локдауну і запускає COVID-паспорти

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Лондон, Понеділок 17 травня 2021 11:18
Британія виходить з локдауну і запускає COVID-паспорти Фото: у Британії бари і ресторани знову можуть приймати відвідувачів всередині приміщень (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Великобританія з сьогоднішнього дня, 17 травня, виходить з локдауна. Ресторани і паби можуть приймати відвідувачів всередині, а також відкриваються музеї, кінотеатри і спортзали.

Про це повідомляє Daily Mail.

Повне скасування обмежень у Британії очікується 21 червня. Проте в уряді є побоювання з цього приводу через нові штами COVID, зокрема, з Індії.

Зазначається, що заклади відновили прийом відвідувачів всередині опівночі. На той час, За інформацією видання, біля барів і пабів вишикувалися черги з бажаючих відзначити скасування локдауну.

Також з 17 травня в Британії запускають COVID-паспорти. Вони представлені у вигляді програми на смартфоні. Такий паспорт дозволить британцям виїжджати за кордон без проходження карантину або відбуття самоізоляції, у разі отримання двох доз вакцини від коронавірусу.

Раніше РБК-Україна писало, що Туреччина 17 травня почала вихід з локдауну. При цьому скасування обмежень буде поступовим і триватиме 15 днів.

Також повідомлялося, що минулого тижня Греція вирішила відкрити кордон для туристів з України і визначила умови для перетину кордону.

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