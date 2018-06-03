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Британия выдвинет новые предложения по Brexit к саммиту ЕС в июне

НовостиПолитика    03.06.2018 - 15:41
Фото: министр внутренних дел Британии Саджид Джавид (Wikimedia Commons)
Фото: министр внутренних дел Британии Саджид Джавид (Wikimedia Commons)

Планируется, что Лондон обнародует новые предложения до саммита

Великобритания к ближайшему саммиту Европейского союза в июне выдвинет новые предложения по вопросам выхода страны из ЕС (Brexit). Об этом заявил министр внутренних дел Британии Саджид Джавид, передает Reuters.

"Я абсолютно уверен в том, что, когда подойдет время саммита, у премьер-министра Терезы Мэй будет набор отличных предложений, и что они найдут позитивный отклик у наших коллег в Европе", - заявил Джавид.

По его словам, новые предложения будут полностью соответствовать линии, обозначенной в предыдущих заявлениях Мэй. Он также отметил, что Лондон обнародует программный документ с этими предложениями до проведения саммита.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобританию заподозрили в намерении отказаться от Brexit. Как отмечало издание The Telegraph, поводом для таких выводов стало выделение денег на выборы в Европарламент, которые пройдут уже после выхода страны из ЕС.

 

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Теги публикации: Великобритания, Brexit  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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