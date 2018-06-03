Британія висуне нові пропозиції щодо Brexit до саміту ЄС у червні

Планується, що Лондон оприлюднить нові пропозиції до саміту

Великобританія до найближчого саміту Європейського союзу в червні висуне нові пропозиції з питань виходу країни з ЄС (Brexit). Про це заявив міністр внутрішніх справ Британії Саджид Джавід, передає Reuters.

"Я абсолютно впевнений в тому, що, коли підійде час саміту, у прем'єр-міністра Терези Мей буде набір відмінних пропозицій, і що вони знайдуть позитивний відгук у наших колег у Європі", - заявив Джавід.

За його словами, нові пропозиції будуть повністю відповідати лінії, позначеній в попередніх заявах Мей. Він також зазначив, що Лондон оприлюднить програмний документ з цими пропозиціями до проведення саміту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Великобританію запідозрили в намірі відмовитися від Brexit. Як зазначало видання The Telegraph, приводом для таких висновків стало виділення грошей на вибори до Європарламенту, які пройдуть вже після виходу країни з ЄС.