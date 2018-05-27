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Интервью

Великобританию заподозрили в намерении отказаться от проведения Brexit

НовостиПолитика    27.05.2018 - 17:12
Иллюстративное фото (pixabay.com xxolgaxx)
Иллюстративное фото (pixabay.com xxolgaxx)

Поводом для таких выводов стало выделение денег на выборы в Европарламент

Правительство Великобритании готовится к тому, чтобы Brexit в конечном итоге не состоялся и был снова отложен. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на мнение евроскептиков.

Как сообщает издание, поводом для таких выводов стало выделение денег на выборы в Европарламент. Британские евроскептики заподозрили правительство страны в планах "секретно" остаться в Европейском союзе.

Издание отмечает, что выборы в Европарламент должны состояться между 23 и 26 мая 2019 года, тогда как Великобритания должна покинуть ЕС почти за два месяца до этого - 29 марта. Издание считает, что финансирование избирательной кампании в Европарламент свидетельствует о подготовке к тому, что Великобритания так и не выйдет из Евросоюза.

В свою очередь, в избирательной комиссии пояснили, что средства выделены в качестве меры предосторожности, чтобы она могла выполнить свои функции в том маловероятном случае, если эти выборы все-таки пройдут на территории страны. Кроме того, на эти деньги комиссия может осуществлять свои уставные функции, в том числе "предоставление консультаций и рекомендаций для политических партий и кандидатов", а также "советы и рекомендации для сотрудников по качественному проведению опросов".

Напомним, как сообщалось ранее, голосование по Brexit обошлось каждому британскому домохозяйству в 900 фунтов стерлингов.

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Теги публикации: Brexit, Лондон, Евросоюз  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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