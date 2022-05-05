Британия выделит 57 млн долларов ООН и благотворительным организациям на помощь Украине

В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что Соединенное Королевство в качестве помощи гражданам Украины выделит 45 миллионов фунтов стерлингов (56,7 млн долларов) структурам Организации Объединенных Наций (ООН) и благотворительным организациям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на МИД Британии .

В МИД отметили, Великобритания продолжит поставки медикаментов в Украину в дополнение к уже доставленным наборам для обработки ран и аптечкам, число которых составляет более пяти миллионов штук.

"Структуры ООН и благотворительные организации, работающие на местах для оказания помощи, поддержки и защиты тем, кто находится в Украине и у ее границ, получат финансирование в размере 45 миллионов фунтов стерлингов от Великобритании в рамках более широкого пакета поддержки", - говорится в заявлении ведомства.