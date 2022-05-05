ru ua
Чт, 05 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Британия выделит 57 млн долларов ООН и благотворительным организациям на помощь Украине

Новина українською →
Лондон, Четверг 05 мая 2022 05:50
Британия выделит 57 млн долларов ООН и благотворительным организациям на помощь Украине Фото: Помощь для Украины - Британия выделит 57 млн долларов ООН (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что Соединенное Королевство в качестве помощи гражданам Украины выделит 45 миллионов фунтов стерлингов (56,7 млн долларов) структурам Организации Объединенных Наций (ООН) и благотворительным организациям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на МИД Британии.

В МИД отметили, Великобритания продолжит поставки медикаментов в Украину в дополнение к уже доставленным наборам для обработки ран и аптечкам, число которых составляет более пяти миллионов штук.

"Структуры ООН и благотворительные организации, работающие на местах для оказания помощи, поддержки и защиты тем, кто находится в Украине и у ее границ, получат финансирование в размере 45 миллионов фунтов стерлингов от Великобритании в рамках более широкого пакета поддержки", - говорится в заявлении ведомства.

Накануне Британия объявила новый пакет военной помощи Украине на 375 млн долларов. В него попали средства ведения электронной борьбы, контрбатарейные РЛС, средства подавления GPS-сигналов, дроны и приборы ночного видения.

К слову, британское правительство ввело новый пакет санкций против РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания
NEWS
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны