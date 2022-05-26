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Британия вводит сбор в 25% на прибыль производителей нефти и газа

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Лондон, Четверг 26 мая 2022 15:08
Британия вводит сбор в 25% на прибыль производителей нефти и газа Фото: министр финансов Британии Риши Сунак (flickr.com/number10gov)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания объявила о введении 25% налога на прибыль производителей нефти и газа, наряду с пакетом мер поддержки для домохозяйств, испытывающих трудности с оплатой растущих счетов за электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, объявление знаменует собой изменение позиции правительства премьер-министра Бориса Джонсона, которое ранее выступало против налога на сверхприбыль и называло его сдерживающим фактором для инвестиций.

"Мы вводим временный целевой налог на энергетическую прибыль, взимаемый с прибыли нефтяных и газовых компаний по ставке 25%. Мы также вводим новую инвестиционную льготу, которая удваивает льготы для энергетических компаний, инвестирующих свою прибыль в Великобритании", - заявил министр финансов Риши Сунак.

Напомним, Британия может стать основным транзитером природного газа в Европу на фоне попыток стран ЕС сократить зависимость от РФ.

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