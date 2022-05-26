Британія вводить збір у 25% на прибуток виробників нафти і газу
Великобританія оголосила про введення 25% податку на прибуток виробників нафти і газу, поряд з пакетом заходів підтримки для домогосподарств, які відчувають труднощі з оплатою зростаючих рахунків за електроенергію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними видання, оголошення знаменує собою зміну позиції уряду прем'єр-міністра Бориса Джонсона, яке раніше виступало проти податку на надприбуток і називало його стримуючим фактором для інвестицій.
"Ми вводимо тимчасовий цільовий податок на енергетичний прибуток, що стягується з прибутку нафтових і газових компаній за ставкою 25%. Ми також вводимо нову інвестиційну пільгу, яка подвоює пільги для енергетичних компаній, що інвестують свій прибуток у Великобританії", - заявив міністр фінансів Ріші Сунак.
Нагадаємо, Британія може стати основним транзитером природного газу до Європи на тлі спроб країн ЄС скоротити залежність від РФ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.