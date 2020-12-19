Британия вводит четвертый уровень карантина для Лондона и юго-восточных регионов

Правительство Великобритании решило ввести новый уровень карантина. Четвертый уровень будет значить фактический локдаун для определенных регионов.

Об этом сообщает The Guardian.

Самые жесткие ограничения коснутся столицы Лондона, а также двух графств на юго-востоке Англии - Эссекс и Кент. Усиление мер в этих регионах связано со стремительным ростом новых случаев заражения коронавирусом в них.

Новые ограничения для этих регионов отменяют ранее запланированное смягчение карантина на рождественский период. Они предусматривают требование оставаться дома, кроме случаев необходимости, закрытие магазионв с товарами не первой необходимости, тренажерных залов, заведений отдыха и ухода за собой. Запрещен въезд и выезд из регионов высшего уровня карантина, нахождение вне дома в ночное время. Жителям двух разных домохозяйств можно встретиться только на улице.

Кроме этого, правительство ограничило возможность собраться для людей из трех разных домохозяйств в других регионах Англии только на вечер Рождества 24 декабря, а не в течение пяти дней, как было запланировано изначально.

Новые правила вступают в силу с 20 декабря и могут быть пересмотрены через 10 дней.

Ранее сообщалось, что во вторник в Швейцарии введут усиленный карантин. В стране фиксируют рост количества случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, с 24 декабря по 6 января в Италии вводится общенациональный карантин. Такое решение 18 декабря объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.