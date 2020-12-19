Британія вводить четвертий рівень карантину для Лондона і південно-східних регіонів

Уряд Великобританії вирішив ввести новий рівень карантину. Четвертий рівень означатиме фактичний локдаун для певних регіонів.

Про це повідомляє The Guardian.

Найжорсткіші обмеження торкнуться столиці Лондона, а також двох графств на південному сході Англії - Ессекс і Кент. Посилення заходів в цих регіонах пов'язано зі стрімким зростанням нових випадків зараження коронавірусом в них.

Нові обмеження для цих регіонів скасовують раніше заплановане пом'якшення карантину на різдвяний період. Вони передбачають вимогу залишатися вдома, крім випадків необхідності, закриття магазионв з товарами не першої необхідності, тренажерних залів, закладів відпочинку та догляду за собою. Заборонений в'їзд і виїзд з регіонів вищого рівня карантину, перебування поза домівкою в нічний час. Мешканцям двох різних домогосподарств можна зустрітися тільки на вулиці.

Крім цього, уряд обмежив можливість зібратися для людей з трьох різних домогосподарств в інших регіонах Англії тільки на вечір Різдва 24 грудня, а не протягом п'яти днів, як було заплановано спочатку.

Нові правила вступають в силу з 20 грудня і можуть бути переглянуті через 10 днів.

Раніше повідомлялося, що у вівторок в Швейцарії введуть посилений карантин. В країні фіксують зростання кількості випадків зараження коронавірусом.

Крім того, з 24 грудня по 6 січня в Італії вводиться загальнонаціональний карантин. Таке рішення 18 грудня оголосив прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте.