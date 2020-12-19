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Швейцария усиливает карантин из-за пандемии

Женева, Суббота 19 декабря 2020 15:24
Швейцария усиливает карантин из-за пандемии
Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Во вторник в Швейцарии введут усиленный карантин. В стране фиксируют рост количества случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает The Local.

Рестораны и бары закроются, будет разрешено работать только на вынос. Спортивные, культурные и развлекательные мероприятия будут запрещены с 22 декабря до 22 января.

Емкость магазинов ограничена, а количество одновременно разрешенных клиентов будет зависеть от размера бизнеса.

В Швейцарии, стране с населением около 8,6 миллиона человек, регистрируется более 4000 новых случаев заболевания и 100 случаев смерти каждый день.

Напомним, Швейцарский надзорный орган за рынком лекарств одобрил для использования в конфедерации вакцину от коронавируса Pfizer. Swissmedic позволил вакцину от Pfizer/BioNTech.

Кроме того, с 24 декабря по 6 января в Италии вводится общенациональный карантин. Такое решение 18 декабря объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

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