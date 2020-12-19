Италия объявила общенациональный карантин на праздники

Фото: люди в маске (РБК-Украина)

С 24 декабря по 6 января в Италии вводится общенациональный карантин. О таком решении 18 декабря объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Об этом сообщает La Repubblica.

В это время будут закрыты бары, рестораны и магазины (кроме продуктовых). В течение четырех рабочих дней (28, 29, 30 декабря и 4 января) разрешены поездки между небольшими городами на расстояние до 30 км.

Отмечается, что такие меры позволят защитить страну от третьей волны коронавируса.

Напомним, по итогам 2020 года в Италии могут зафиксировать свыше 700 тысяч смертей. Это наивысший показатель со времен Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что Италия может ужесточить карантин на новогодние праздники. В частности, комендантский час может быть продлен, а магазины, бары и рестораны на выходные и в праздничные дни будут оставаться закрытыми.

Также сообщалось, что в Италии запретили перемещения между регионами на Рождество.