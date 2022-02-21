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Британия может ввести санкции против РФ в случае кибератак на Украину, - глава Минобороны

Автор: Дмитрий Кузнецов

Великобритания готова ввести санкции против России в случае ее новых кибератак на Украину. Кроме того, если Москва предпримет аналогичные действия против британского киберпространства, то Лондон готов ответить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса.

"Мы будем иметь в виду этот вариант", - сказал Уоллес, отвечая на вопрос депутатов о возможности введения санкций против России в случае ее кибератак против Украины.

Глава Минобороны добавил, что Британия готова начать кибератаки на Россию, если Москва нацелится на британские компьютерные сети после вторжения в Украину.

"Я солдат - меня всегда учили, что лучшая защита - это нападение", - подчеркнул Уоллес.

Напомним, ранее Госспецсвязь предупредила украинцев о возможности новых кибератак на сайты государственного сектора, банки и оборонных ведомств.

Отметим, 15 февраля на Украину была совершена крупнейшая в истории кибератака. В США сообщили, что к ней причастны спецслужбы России.

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