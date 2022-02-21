Британія може ввести санкції проти РФ у разі кібератак на Україну, - глава Міноборони

Великобританія готова ввести санкції проти Росії у разі її нових кібератак на Україну. Крім того, якщо Москва зробить аналогічні дії проти британського кіберпростору, то Лондон готовий відповісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Британії Бена Уоллеса .

"Ми будемо мати на увазі цей варіант", - сказав Уоллес, відповідаючи на питання депутатів про можливість введення санкцій проти Росії в разі її кібератак проти України.

Глава Міноборони додав, що Британія готова почати кібератаки на Росію, якщо Москва націлиться на британські комп'ютерні мережі після вторгнення в Україну.

"Я солдат - мене завжди вчили, що найкращий захист - це напад", - підкреслив Уоллес.