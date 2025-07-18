Британія ввела санкції проти російських хакерів, організацій та офіцерів ГРУ: деталі

Нові санкції Європи проти Росії

Тим часом Європейський Союз вже погодив 18-й санкційний пакет проти Росії. Він включає знижену стелю цін на російську нафту і низку нових фінансових і торгових заходів. Окрім цього, ЄС вже розпочав роботу над 19-м санкційним пакетом.

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що готуються нові економічні санкції проти Росії. Вони будуть впроваджені на різних рівнях – як на рівні партнерів, так і в українській юрисдикції.

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