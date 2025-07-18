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Британія ввела санкції проти російських хакерів, організацій та офіцерів ГРУ: деталі

Фото: нові санкції проти Росії ввела Велика Британія (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Велика Британія 18 липня оголосила про санкції проти понад 20 співробітників російських спецслужб, зокрема Головного управління Генштабу РФ (ГУ ГШ, колишнє ГРУ), а також проти російських хакерів та низки організацій. Вони потрапили під санкції через ведення "постійної кампанії шкідливої кіберактивності", спрямованої на дестабілізацію Європи та Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на уряд Великої Британії.

Зокрема під обмеження потрапили три підрозділи ГУ ГШ та 18 російських офіцерів. Британія вважає їх причетними до низки злочинів, зокрема:

  • до ударів по Маріуполю у 2022 році;
  • до спроби вбивства колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його дочки у 2018 році в Солсбері;
  • до кібератак на ЗМІ, телекомунікаційні компанії, політичні та демократичні інститути, а також на енергетичну інфраструктуру Британії.

"Співробітники ГРУ ведуть кампанію з дестабілізації Європи, підриву суверенітету України та створення загрози безпеці британських громадян", - прокоментував ухвалення санкцій міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі.

Окрім офіцерів та підрозділів російської розвідки під санкції потрапили троє керівників російського проєкту "Африканська ініціатива". Це фабрика фейк-контенту, яка веде пропаганду та здійснює інформаційні диверсії в країнах Західної Африки.

Нові санкції Європи проти Росії

Тим часом Європейський Союз вже погодив 18-й санкційний пакет проти Росії. Він включає знижену стелю цін на російську нафту і низку нових фінансових і торгових заходів. Окрім цього, ЄС вже розпочав роботу над 19-м санкційним пакетом.

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що готуються нові економічні санкції проти Росії. Вони будуть впроваджені на різних рівнях – як на рівні партнерів, так і в українській юрисдикції.

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