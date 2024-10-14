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Британия ввела санкции против Ирана из-за ракетных обстрелов Израиля 1 октября

Понедельник 14 октября 2024 19:20
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Британия ввела санкции против Ирана из-за ракетных обстрелов Израиля 1 октября Иллюстративное фото: Британия ввела санкции против Ирана из-за ракетных обстрелов Израиля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Великобритания ввела новые санкции против людей и иранских компаний, связанных с ракетной программой. Санкции ответят на атаку Ирана на Израиль 1 октября этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское правительство.

Санкции были введены против Иранского космического агентства. Оно занимается разработкой технологии космических ракет-носителей, применяемых в разработке баллистических ракет, и Конструкторского бюро (FPSDB), проектирующего и производящего различные силовые установки.

В санкционном списке оказались семь высокопоставленных чиновников армии Ирана, военно-воздушных сил и двух организаций, связанных с разработкой баллистических и крылатых ракет.

Речь о:

  • главнокомандующего Вооруженными силами Ирана Абдолрахима Мусаву и его заместителя Мохаммада-Хоссейна Дадраса;
  • командующего военно-воздушными силами Ирана Хамида Вахеда;
  • командующего разведкой Корпуса стражей Исламской революции Мохаммада Каземи;
  • начальника Объединенного штаба иранской армии, заместителя начальника по координации иранской армии Хабиболлу Саяри;
  • пресс-секретаря КСИР Али-Мохаммада Наини;
  • главного инженера Конструкторского бюро силовых систем Фарзанегана Хуссейна Пурфарзанеха.

Обострение на Ближнем Востоке

За последний месяц израильская армия ликвидировала нескольких лидеров исламских группировок, поддерживаемых Ираном. 31 июля в Тегеране был убит лидер КСИР Исмаил Гания, а 27 сентября израильские ВВС уничтожили лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу в пригороде Бейрута.

В ответ Иран выпустил по Израилю 180 ракет, но атака была неэффективна. Нетаньяху пообещал ответить, рассматривая удары по нефтяным и ядерным объектам Ирана. Байден пытается отказать Израиль от таких действий во избежание эскалации.

1 октября Иран нанес ракетный удар по Израилю. Тегеран выпустил более 180 баллистических ракет. Атаку отразили израильские военные вместе с американскими эсминцами.

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Израиль Иран Санкции против Ирана
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