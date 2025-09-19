Британія ввела санкції проти грузинських бізнесменів за підтримку агресії РФ

Велика Британія оголосила про нові санкції у звʼязку з російською агресією проти України. До списку потрапили двоє грузинських бізнесменів і два нафтові танкери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Британії.

Як повідомляється, уряд Британії наклав санкції на два танкери, які транспортували російську нафту до порту Батумі як частина "тіньового флоту". Тепер ці судна не зможуть заходити до британських портів і будуть виключені з Реєстру суден Великої Британії.

Також під обмеження потрапили грузинський політик і медіамагнат Леван Васадзе "за використання своїх платформ для поширення проросійської дезінформації" та бізнесмен Отар Парцхаладзе, який "має широкі зв'язки з Росією та вищими ешелонами партії "Грузинська мрія".

"У міру ослаблення військової позиції Росії Кремль все частіше звертається до посередників у третіх країнах, щоб підтримати свою війну та пропагандистські операції, зокрема в Грузії", - зазначили у МЗС Британії.

Загалом санкційний список Британії проти Росії налічує понад 2800 позицій.

"Загалом Британія вже ввела понад 2800 санкцій проти Росії, обмежуючи енергетичні прибутки кремля, викриваючи зловмисну діяльність по всьому світу та підтримуючи Україну в її боротьбі за справедливий і тривалий мир. Британія продовжуватиме посилювати економічний тиск разом із союзниками, поки Путін не зупинить кровопролиття", - наголосили у відомстві.