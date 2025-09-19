Британия ввела санкции против грузинских бизнесменов за поддержку агрессии РФ

Великобритания объявила о новых санкциях в связи с российской агрессией против Украины. В список попали двое грузинских бизнесменов и два нефтяных танкера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Британии.

Как сообщается, правительство Британии наложило санкции на два танкера, которые транспортировали российскую нефть в порт Батуми как часть "теневого флота". Теперь эти суда не смогут заходить в британские порты и будут исключены из Реестра судов Великобритании.

Также под ограничения попали грузинский политик и медиамагнат Леван Васадзе "за использование своих платформ для распространения пророссийской дезинформации" и бизнесмен Отар Парцхаладзе, который "имеет широкие связи с Россией и высшими эшелонами партии "Грузинская мечта".

"По мере ослабления военной позиции России Кремль все чаще обращается к посредникам в третьих странах, чтобы поддержать свою войну и пропагандистские операции, в частности в Грузии", - отметили в МИД Великобритании.

В целом санкционный список Британии против России насчитывает более 2800 позиций.

"В целом Великобритания уже ввела более 2800 санкций против России, ограничивая энергетические доходы кремля, разоблачая злонамеренную деятельность по всему миру и поддерживая Украину в ее борьбе за справедливый и длительный мир. Великобритания будет продолжать усиливать экономическое давление вместе с союзниками, пока Путин не остановит кровопролитие", - отметили в ведомстве.