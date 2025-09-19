Британия ввела санкции против грузинских бизнесменов за поддержку агрессии РФ
Великобритания объявила о новых санкциях в связи с российской агрессией против Украины. В список попали двое грузинских бизнесменов и два нефтяных танкера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Британии.
Как сообщается, правительство Британии наложило санкции на два танкера, которые транспортировали российскую нефть в порт Батуми как часть "теневого флота". Теперь эти суда не смогут заходить в британские порты и будут исключены из Реестра судов Великобритании.
Также под ограничения попали грузинский политик и медиамагнат Леван Васадзе "за использование своих платформ для распространения пророссийской дезинформации" и бизнесмен Отар Парцхаладзе, который "имеет широкие связи с Россией и высшими эшелонами партии "Грузинская мечта".
"По мере ослабления военной позиции России Кремль все чаще обращается к посредникам в третьих странах, чтобы поддержать свою войну и пропагандистские операции, в частности в Грузии", - отметили в МИД Великобритании.
В целом санкционный список Британии против России насчитывает более 2800 позиций.
"В целом Великобритания уже ввела более 2800 санкций против России, ограничивая энергетические доходы кремля, разоблачая злонамеренную деятельность по всему миру и поддерживая Украину в ее борьбе за справедливый и длительный мир. Великобритания будет продолжать усиливать экономическое давление вместе с союзниками, пока Путин не остановит кровопролитие", - отметили в ведомстве.
Санкции Британии против России
Напомним, недавно Великобритания объявила о новом пакете санкций против России, который охватывает 100 позиций. Ограничения коснулись теневого флота РФ, который перевозит российскую нефть.
Также ранее Великобритания ввела санкции против лиц и организаций, причастных к депортации украинских детей.
В список попали мать лидера Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырова и Фонд Ахмата Кадырова, который организует лагеря перевоспитания и милитаризации детей. В целом санкции коснулись восьми человек и трех организаций, связанных с Кремлем.