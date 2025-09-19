ua en ru
Пт, 19 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Британия ввела санкции против грузинских бизнесменов за поддержку агрессии РФ

Великобритания, Пятница 19 сентября 2025 17:51
UA EN RU
Британия ввела санкции против грузинских бизнесменов за поддержку агрессии РФ Фото: Британия ввела санкции против грузинских бизнесменов за поддержку агрессии РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Великобритания объявила о новых санкциях в связи с российской агрессией против Украины. В список попали двое грузинских бизнесменов и два нефтяных танкера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Британии.

Как сообщается, правительство Британии наложило санкции на два танкера, которые транспортировали российскую нефть в порт Батуми как часть "теневого флота". Теперь эти суда не смогут заходить в британские порты и будут исключены из Реестра судов Великобритании.

Также под ограничения попали грузинский политик и медиамагнат Леван Васадзе "за использование своих платформ для распространения пророссийской дезинформации" и бизнесмен Отар Парцхаладзе, который "имеет широкие связи с Россией и высшими эшелонами партии "Грузинская мечта".

"По мере ослабления военной позиции России Кремль все чаще обращается к посредникам в третьих странах, чтобы поддержать свою войну и пропагандистские операции, в частности в Грузии", - отметили в МИД Великобритании.

В целом санкционный список Британии против России насчитывает более 2800 позиций.

"В целом Великобритания уже ввела более 2800 санкций против России, ограничивая энергетические доходы кремля, разоблачая злонамеренную деятельность по всему миру и поддерживая Украину в ее борьбе за справедливый и длительный мир. Великобритания будет продолжать усиливать экономическое давление вместе с союзниками, пока Путин не остановит кровопролитие", - отметили в ведомстве.

Санкции Британии против России

Напомним, недавно Великобритания объявила о новом пакете санкций против России, который охватывает 100 позиций. Ограничения коснулись теневого флота РФ, который перевозит российскую нефть.

Также ранее Великобритания ввела санкции против лиц и организаций, причастных к депортации украинских детей.

В список попали мать лидера Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырова и Фонд Ахмата Кадырова, который организует лагеря перевоспитания и милитаризации детей. В целом санкции коснулись восьми человек и трех организаций, связанных с Кремлем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Великобритания Грузия Война в Украине
Новости
Ведет ли Украина переговоры с РФ о завершении войны: ответ секретаря СНБО
Ведет ли Украина переговоры с РФ о завершении войны: ответ секретаря СНБО
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город