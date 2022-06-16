Британия ввела санкции против полковников России, которые причастны к зверствам в Буче

Одновременно под ограничения попали:

члены так называемого "Комитета спасения мира и порядка" - организации, которая сотрудничает с оккупантами и поддерживает оккупацию Херсонской области;

Мария Львова-Белова детский омбудсмен РФ;

"Львову-Белову обвиняют в том, что она способствовала насильственному вывозу 2 тысяч уязвимых детей из Луганской и Донецкой областей и организовала новую политику содействия их принудительному усыновлению в России", - пишет пресс-служба.

Сергей Савостьянов, депутат Московской городской Думы и член путинской политической элиты;

Алексей Исайкин, президент и член совета директоров группы компаний "Волга-Днепр".

Резня в Буче

Во время оккупации Бучи Киевской области, оккупанты прибегли к жестоким зверствам против гражданских украинцев в городе: похищали людей, пытали, насиловали. Среди жертв были и дети.

Украина назвала этот случай геноцидом нашего народа, однако Россия продолжает утверждать, что все события в Буче были якобы "постановлением".

По предварительным данным, к зверствам в Буче причастна 64-я мотострелковая бригада ВС РФ.