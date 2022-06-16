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Британия ввела санкции против полковников России, которые причастны к зверствам в Буче

Фото: эксгумация в Буче (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Британия ввела дополнительные санкции против России. В список ограничений попали полковники РФ, которые причастны к событиям в Буче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

Одновременно под ограничения попали:

  • члены так называемого "Комитета спасения мира и порядка" - организации, которая сотрудничает с оккупантами и поддерживает оккупацию Херсонской области;
  • Мария Львова-Белова детский омбудсмен РФ;

"Львову-Белову обвиняют в том, что она способствовала насильственному вывозу 2 тысяч уязвимых детей из Луганской и Донецкой областей и организовала новую политику содействия их принудительному усыновлению в России", - пишет пресс-служба.

  • Сергей Савостьянов, депутат Московской городской Думы и член путинской политической элиты;
  • Алексей Исайкин, президент и член совета директоров группы компаний "Волга-Днепр".

Резня в Буче

Во время оккупации Бучи Киевской области, оккупанты прибегли к жестоким зверствам против гражданских украинцев в городе: похищали людей, пытали, насиловали. Среди жертв были и дети.

Украина назвала этот случай геноцидом нашего народа, однако Россия продолжает утверждать, что все события в Буче были якобы "постановлением".

По предварительным данным, к зверствам в Буче причастна 64-я мотострелковая бригада ВС РФ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Британия также ввела санкции против патриарха Кирилла.

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