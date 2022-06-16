RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Британія ввела санкції проти полковників Росії, які причетні до звірств в Бучі

Фото: ексгумація в Бучі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Британія ввела додаткові санкції проти Росії. До списку обмежень потрапили полковники РФ, які причетні до подій в Бучі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Британії.

Водночас під обмеження потрапили:

  • члени так званого "Комітету порятунку миру та порядку" - організації, яка співпрацює з окупантами й підтримує окупацію Херсонської області;
  • Марія Львова-Бєлова дитячий омбудсмен РФ;

"Львову-Бєлову звинувачують у тому, що вона сприяла насильницькому вивезенню 2 тисяч вразливих дітей із Луганської та Донецької областей та організувала нову політику щодо сприяння їх примусовому усиновленню в Росії", - пише пресслжуба.

  • Сергій Савостьянов, депутат Московської міської Думи та член путінської політичної еліти;
  • Олексій Ісайкін, президент та член ради директорів групи компаній "Волга-Дніпро".

Різанина в Бучі

Під час окупації Бучі Київської області, окупанти вдалися до жорстоких звірств проти цивільних українців у місті: викрадали людей, катували, гвалтували. Серед жертв також були й діти.

Україна назвала цей випадок геноцидом нашого народу, однак, Росія продовжує стверджувати, що усі події в Бучі були нібито "постановою".

За попередніми даними, до звірств в Бучі причетна 64-та мотострілецька бригада ЗС РФ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Британія також ввела санкції проти патріарха Кирила.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїнаВеликобританія