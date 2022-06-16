Британія ввела санкції проти полковників Росії, які причетні до звірств в Бучі

Британія ввела додаткові санкції проти Росії. До списку обмежень потрапили полковники РФ, які причетні до подій в Бучі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Британії.
"Львову-Бєлову звинувачують у тому, що вона сприяла насильницькому вивезенню 2 тисяч вразливих дітей із Луганської та Донецької областей та організувала нову політику щодо сприяння їх примусовому усиновленню в Росії", - пише пресслжуба.
Під час окупації Бучі Київської області, окупанти вдалися до жорстоких звірств проти цивільних українців у місті: викрадали людей, катували, гвалтували. Серед жертв також були й діти.
Україна назвала цей випадок геноцидом нашого народу, однак, Росія продовжує стверджувати, що усі події в Бучі були нібито "постановою".
За попередніми даними, до звірств в Бучі причетна 64-та мотострілецька бригада ЗС РФ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Британія також ввела санкції проти патріарха Кирила.
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