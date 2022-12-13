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Британія ввела нові санкції проти російських та іранських діячів

Фото: міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Велика Британія запровадила нові санкції проти високопоставлених осіб з Ірану та Росії у зв'язку з агресією проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі засудив використання Росією іранських безпілотників для нанесення ударів по українських містах і енергетичній інфраструктурі.

Клевелі зазначив, що погані угоди Ірану та Росії загрожують глобальній безпеці.

"Ми притягуємо їхній відчайдушний альянс до відповідальності. Сполучене Королівство щойно наклало санкції на високопоставлених російських та іранських діячів у відповідь на огидні удари по цивільних цілях", - додав міністр.

Нагадаємо, 9 грудня Британія знову розширила санкції проти РФ та Ірану, додавши до списку обмежень низку російських силовиків та іранських чиновників.

Окрім того, наприкінці листопада Британія ввела санкції проти 20 російських чиновників, які сприяли та забезпечували мобілізацію в РФ.

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