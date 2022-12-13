RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Великобритания ввела новые санкции против российских и иранских деятелей

Фото: министр иностранных дел Британии Джеймс Клэверли (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Великобритания ввела новые санкции против высокопоставленных лиц из Ирана и России в связи с агрессией против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Министр иностранных дел Джеймс Клеверли осудил использование Россией иранских беспилотников для нанесения ударов по украинским городам и энергетической инфраструктуре.

Клевели отметил, что плохие соглашения Ирана и России угрожают глобальной безопасности.

"Мы привлекаем их отчаянный альянс к ответственности. Соединенное Королевство только наложило санкции на высокопоставленных российских и иранских деятелей в ответ на отвратительные удары по гражданским целям", - добавил министр.

Напомним, 9 декабря Британия вновь расширила санкции против РФ и Ирана, добавив в список ограничений ряд российских силовиков и иранских чиновников.

Кроме того, в конце ноября Британия ввела санкции против 20 российских чиновников, которые способствовали и обеспечивали мобилизацию в РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияРоссийская ФедерацияВойна России против УкраиныИран