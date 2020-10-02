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Британия ввела антироссийские санкции из-за Керченского моста

Лондон , Пятница 02 октября 2020 19:53
Британия ввела антироссийские санкции из-за Керченского моста
Фото: флаг Британии (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Власти Великобритании ввели санкции в отношении причастных к строительству Керченского моста граждан Российской Федерации и ее компаний. Санкции были введены вслед за Европейским союзом.

Об этом говорится в документах Министерства финансов Великобритании.

В частности, в Британии обновили перечень физических и юридических лиц, в отношении которых применяются финансовые санкции за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Под британские санкции попали генеральный директор "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов и замгендиректора инфраструктурных проектов компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин.

В числе компаний, на которые были наложены ограничения, числятся "Ленпромтранспроект", Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога, Крымская первая страховая компания.

Все активы лиц, причастных к указанным фирмам, будут заморожены в пределах британской юрисдикции.

Всего санкции Британии применяются против 177 человек и 48 компаний.

Напомним, 1 октября ЕС согласовал персональные санкции против лиц и предприятий РФ за железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом.

Кроме того, введение санкций против России за железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом блокировалось Кипром.

Как объясняли в МИД Украины, действия Никосии связаны прежде всего с отстаиванием национальных интересов.

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