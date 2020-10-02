Британія ввела антиросійські санкції через Керченський міст

Фото: прапор Британії (pixabay.com)

Влада Великобританії ввели санкції проти причетних до будівництва Керченського мосту громадян Російської Федерації і її компаній. Санкції були введені слідом за Європейським союзом.

Про це йдеться в документах Міністерства фінансів Великобританії.

Зокрема, в Британії оновили перелік фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовуються фінансові санкції за порушення суверенітету і територіальної цілісності України.

Під британські санкції потрапили генеральний директор "Гранд Сервіс Експрес" Олександр Ганів і заступник гендиректора інфраструктурних проектів компанії "Стройгазмонтаж" Леонід Риженькін.

Серед компаній, на які були накладені обмеження, числяться "Ленпромтранспроект", Дирекція по будівництву залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ, Кримська залізниця, перша Кримська страхова компанія.

Всі активи осіб, причетних до вказаних фірмам, будуть заморожені в межах британської юрисдикції.

Все Британії застосовуються санкції проти 177 осіб і 48 компаній.

Нагадаємо, 1 жовтня ЄС узгодив персональні санкції проти осіб та підприємств РФ за залізничне сполучення з окупованим Кримом.

Крім того, введення санкцій проти Росії за залізничне сполучення з окупованим Кримом блокувалося Кіпром.

Як пояснювали в МЗС України, дії Нікосії пов'язані насамперед з відстоюванням національних інтересів.