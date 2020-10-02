Британія ввела антиросійські санкції через Керченський міст

Влада Великобританії ввели санкції проти причетних до будівництва Керченського мосту громадян Російської Федерації і її компаній. Санкції були введені слідом за Європейським союзом.
Про це йдеться в документах Міністерства фінансів Великобританії.
Зокрема, в Британії оновили перелік фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовуються фінансові санкції за порушення суверенітету і територіальної цілісності України.
Під британські санкції потрапили генеральний директор "Гранд Сервіс Експрес" Олександр Ганів і заступник гендиректора інфраструктурних проектів компанії "Стройгазмонтаж" Леонід Риженькін.
Серед компаній, на які були накладені обмеження, числяться "Ленпромтранспроект", Дирекція по будівництву залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ, Кримська залізниця, перша Кримська страхова компанія.
Всі активи осіб, причетних до вказаних фірмам, будуть заморожені в межах британської юрисдикції.
Все Британії застосовуються санкції проти 177 осіб і 48 компаній.
Нагадаємо, 1 жовтня ЄС узгодив персональні санкції проти осіб та підприємств РФ за залізничне сполучення з окупованим Кримом.
Крім того, введення санкцій проти Росії за залізничне сполучення з окупованим Кримом блокувалося Кіпром.
Як пояснювали в МЗС України, дії Нікосії пов'язані насамперед з відстоюванням національних інтересів.