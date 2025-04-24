Британія ввела 150 нових санкцій після удару по Україні: який зв'язок з обстрілами

Так, британський уряд заборонив експорт до Росії контролерів ігрових консолей, які використовуються для управління безпілотниками на лінії фронту в Україні.

Зокрема, у новому пакеті заходів, оголошеному сьогодні вранці, що містить 150 нових торгових санкцій проти Росії, Велика Британія також закрила доступ до країни іншим технологіям, включно з програмним забезпеченням, яке дає змогу шукати й розробляти нові нафтові та газові свердловини.

"Сьогодні ми використовуємо наші повноваження, щоб задушити російську військову машину, врятувати життя українців і захистити британський бізнес від цинічної експлуатації з боку Росії", - заявив міністр санкцій Великої Британії Стівен Доуті.

Коли нові санкції проти РФ набудуть чинності

Нові заходи набувають чинності негайно і відображають більшу зосередженість британського уряду на торгових санкціях, а не на фінансових санкціях.

Сьогоднішній пакет здебільшого зосереджений на тому, щоб позбавити інноваційне програмне забезпечення і технології доступу до оборонного та енергетичного секторів Росії, включно з контролерами відеоігор і передачею технологій, що використовуються у виробництві товарів Common High Priority.

"Ми повністю забороняємо ввезення в Росію контролерів відеоігор, щоб запобігти їхньому використанню для управління безпілотниками на передовій, а це значить, що ігрові консолі більше не будуть використовуватися для вбивства на Україні", - сказав міністр.

До них належать електронні вироби, такі як підсилювачі та схеми, які уряд описує як "критично важливі" для російського військового розвитку.

Він також забороняє експорт хімікатів, електроніки, машин і металів з метою обмеження військового і промислового потенціалу Росії.

"Ліквідація доходів Росії від поставок енергоносіїв спустошить військову скарбницю Путіна - ось чому ми припиняємо продаж складного програмного забезпечення, яке використовується для наживи на нових запасах нафти і газу, не дозволяючи використовувати британський досвід для підживлення російської військової машини", - заявив Доуті.