Британія запровадила нові санкції проти Росії: хто потрапив до списку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс впровадження фінансових санкцій Міністерства фінансів Великої Британії .

Зазначається, що фізичні та юридичні особи потрапили під санкції через вигоди чи підтримки уряду Росії шляхом продовження бізнесу в секторах, що мають стратегічне значення для російської влади.

Також до списку обмежувальних заходів увійшли завод "Киров-Энергомаш" і компанія "Росатом Аддитивные технологии".

Санкції проти Росії

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну міжнародна спільнота запровадила численні санкції проти Російської Федерації. Ці обмеження охоплюють різні сфери, включаючи фінансовий сектор, енергетику, транспорт та оборону. Незважаючи на значний економічний тиск, Росія продовжує отримувати доходи, достатні для фінансування військових дій.

Тим часом як розповіла речниця Європейської комісії Паула Піньо, Європейська комісія вже готує нові санкційні пакети проти Росії, які будуть стосуватись імпорту викопного палива.

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