Британия ввела 150 новых санкций после удара по Украине: какая связь с обстрелами

Великобритания ввела новый пакет санкций против России утром 24 апреля. Он включает в том числе запрет на ввоз контроллеров видеоигр, используемых для управления дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Так, британское правительство запретило экспорт в Россию контроллеров игровых консолей, которые используются для управления беспилотниками на линии фронта в Украине.
В частности, в новом пакете мер, объявленном сегодня утром и включающем 150 новых торговых санкций против России, Великобритания также закрыла доступ в страну другим технологиям, включая программное обеспечение, позволяющее искать и разрабатывать новые нефтяные и газовые скважины.
"Сегодня мы используем наши полномочия, чтобы задушить российскую военную машину, спасти жизни украинцев и защитить британский бизнес от циничной эксплуатации со стороны России", - заявил министр санкций Великобритании Стивен Доути.
Новые меры вступают в силу немедленно и отражают большую сосредоточенность британского правительства на торговых санкциях, а не на финансовых санкциях.
Сегодняшний пакет в основном сосредоточен на том, чтобы лишить инновационное программное обеспечение и технологии доступа к оборонному и энергетическому секторам России, включая контроллеры видеоигр и передачу технологий, используемых в производстве товаров Common High Priority.
"Мы полностью запрещаем ввоз в Россию контроллеров видеоигр, чтобы предотвратить их использование для управления беспилотниками на передовой, а это значит, что игровые консоли больше не будут использоваться для убийства на Украине", - сказал министр.
К ним относятся электронные изделия, такие как усилители и схемы, которые правительство описывает как "критически важные" для российского военного развития.
Он также запрещает экспорт химикатов, электроники, машин и металлов с целью ограничения военного и промышленного потенциала России.
"Ликвидация доходов России от поставок энергоносителей опустошит военную казну Путина - вот почему мы прекращаем продажу сложного программного обеспечения, используемого для наживы на новых запасах нефти и газа, не позволяя использовать британский опыт для подпитки российской военной машины", - заявил Доути.
Британия с начала масштабного вторжения России поддерживает Украину не только помощью в борьбе с агрессией, но и санкциями против страны-агрессора.
Лондон с постоянной периодичностью вводит новые ограничения против экономики РФ. Например, 24 февраля Великобритания ввела санкции крупнейший пакет санкций против России с первых дней вторжения в Украину в 2022 году. Тогда санкции были введены против 107 компаний и людей.
Кроме того, правительство Британии ввело новые санкции против России и 14 февраля. В список ограничений попали трое физических и два юридических лица.
Также совсем недавно Великобритания направила Украине 752 млн фунтов стерлингов (990 млн долларов) в рамках кредита G7 с использованием доходов от замороженных активов России.
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