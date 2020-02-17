Британия введет новые правила для заробитчан из ЕС

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Всем трудовым мигрантам нужно будет найти место работы в Британии до переезда

Великобритания после Brexit ужесточит правила приема для трудовых мигрантов из Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Соглашение о новой иммиграционной системе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его команда подписали во время первого засдания нового кабинета.

Они хотят ввести иммиграционную систему на основе австралийской, которая будет запрещать любому мигранту из ЕС, который получает заработную плату меньше установленного уровня, приезжать в страну.

По новым правилам для получения британской рабочей визы трудовые мигранты из стран ЕС должны иметь зарплату не менее 23 тыс. фунтов стерлингов (около 27,7 тыс. евро) в год.

Отмечается, что в большинстве случаев квалифицированным трудовым мигрантам придется искать место работы с оплатой не менее 25 600 фунтов стерлингов (около 31 тыс. евро). Этот порог ниже, чем тот, который сейчас применяется к мигрантам из-за пределов ЕС.

Также будет введена балльная система оценки профессиональных навыков и уровня владения английским языком, наличие высшего образования.

В министерстве внутренних дел Великобритании оценивают, что новая система уменьшит количество низкоквалифицированных работников, прибывающих из стран ЕС на 90 000 человек ежегодно.

Всем трудовым мигрантам нужно будет найти место работы в Британии до переезда, больше шансов на это в районах, где не хватает кадров. Те, кто имеет более высокий уровень образования или те, кто получил образование в Великобритании, также будут иметь больше шансов.

Правительство планирует разработать новые правила до конца 2020 года.

Напомним, 30 января Совет Европейского союза утвердил в письменном виде сделку о выходе Великобритании из состава ЕС, окончательно завершив процесс ратификации соглашения со своей стороны.

Несколькими днями ранее соглашение о Brexit подписал британский премьер Борис Джонсон, а также с подписью королевы Елизаветы II документ приобрел статуса закона. Таким образом, политический процесс выхода Великобритании из Евросоюза, который длился с 2017 года, завершился.

Правительство Великобритании до конца 2020 года планирует заключить новое торговое соглашение с ЕС. Британская сторона будет настаивать на нулевых тарифах и квотах.