Британія вважає, що Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі

Він заявив, що Росія може почати здійснювати напади на цивільні судна, оскільки вона посилює свою кампанію із перешкоджання експорту українського продовольства.

"Ми будемо висвітлювати цю безсовісну поведінку в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. Росія повинна припинити тримати в заручниках світові поставки продовольства і повернутися до угоди", - сказав Клеверлі.

Вихід Росії з "зернової угоди"

Минулого тижня у Кремлі заявили про вихід із "зернової угоди", яка діяла протягом року і дозволяла безпечно експортувати українське продовольство з портів Чорного моря.

Після цього Росія майже щоночі атакує південь України. Зокрема, окупанти завдають ракетних ударів по Одесі та області.

Додамо, що ніч проти 24 липня росіяни атакували річковий порт Рені на Дунаї, який знаходиться поблизу кордону з Румунією.

Тим часом міністри сільського господарства країн Євросоюзу мають сьогодні обговорити, як сприяти експорту українського зерна на тлі ударів РФ по портовій інфраструктурі.

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