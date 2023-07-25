Британия считает, что Россия может атаковать гражданские суда в Черном море

Россия может совершать атаки на гражданские суда в Черном море после срыва Черноморской зерновой инициативы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Джеймса Клеверли, которого цитирует Sky News.
Он заявил, что Россия может начать совершать нападения на гражданские суда, поскольку она усиливает свою кампанию по препятствованию экспорта украинского продовольствия.
"Мы будем освещать это бессовестное поведение в Совете безопасности Организации Объединенных Наций. Россия должна прекратить держать в заложниках мировые поставки продовольствия и вернуться к соглашению", - сказал Клеверли.
На прошлой неделе в Кремле заявили о выходе из "зернового соглашения", которое действовало в течение года и позволяло безопасно экспортировать украинское продовольствие из портов Черного моря.
После этого Россия почти каждую ночь атакует юг Украины. В частности, оккупанты наносят ракетные удары по Одессе и области.
Добавим, что в ночь на 24 июля россияне атаковали речной порт Рени на Дунае, который находится вблизи границы с Румынией.
Между тем, министры сельского хозяйства стран Евросоюза должны сегодня обсудить, как способствовать экспорту украинского зерна на фоне ударов РФ по портовой инфраструктуре.
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