Британия вслед за США отправила специалистов для сдерживания кибератак на Украину, - The Times

Британские специалисты по борьбе с киберпреступностью были отправлены в Украину вместе с коллегами из США для сдерживания потенциальных атак со стороны России. Эксперты должны обеспечить защиту стратегических сетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

О том, что Соединенные Штаты направили в Украину группу специалистов по кибербезопасности, проинформировала в понедельник газета The New York Times.

По ее сведениям, эксперты должны обеспечить защиту важных объектов инфраструктуры на фоне угрозы вторжения РФ на территорию Украины.

В 2015 году российские хакеры уже атаковали энергосистему Украины. Тогда они дистанционно захватили центр управления электроэнергетической компании и отключали одну электростанцию ​​за другой. При этом операторы ничего не могли сделать и беспомощно смотрели на мониторы.

Аналогичную атаку российские хакеры провели через год. Тогда целью стал Киев и область. В предыдущих кибератаках на Украину руководство России заявляло, что нападение совершили преступные группировки.

Напомним, в начале декабря в Украине стартовали первые учения по кибербезопасности.

Отметим, в ноябре СБУ заблокировала более 50 кибератак на украинскую власть в ноябре.