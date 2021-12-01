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СБУ заблокировала более 50 кибератак на украинскую власть в ноябре

Новина українською →
Украина, Среда 01 декабря 2021 15:37
СБУ заблокировала более 50 кибератак на украинскую власть в ноябре Фото: СБУ предотвратила кибератаки на украинскую власть (mvs.gov.ua)
Автор: Иванна Шовкун

Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ прекратили и нейтрализовали 53 кибератаки на украинские органы власти. Все они совершались в ноябре 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сотрудники СБУ по кибербезопасности провели анализ более 31 тысячи критических событий информационной безопасности, выявленных в ноябре.

Основными типами обнаруженных хакерских атак были:

  • соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server);
  • попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack);
  • атаки на веб-приложения (Web App Attack);
  • вредоносное программное обеспечение (Malware);
  • и другие.

СБУ заблокировала более 50 кибератак на украинскую власть в ноябре

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что за подготовкой государственного переворота стоит Россия. Госпереворот, по его словам, готовился с целью свержения прозападного правительства в Украине.

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