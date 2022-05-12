Британия по всему миру ищет советское оружие. Его выкупят для Украины

Великобритания по всему миру ищет советское и российское оружие. Его выкупят и передадут Украине, чтобы помочь в борьбе с российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий министра обороны Великобритании Бена Уоллеса The Wall Street Journal .

Министр заявил, что его страна продолжает находить запасы устаревшей советской техники в мире, однако это делает и Россия.

"Значительная часть (Министерства обороны, - ред.) и военных атташе во всем мире ищут. Порой мы наталкиваемся на россиян, кстати, которые тоже ищут в некоторых странах запасы, потому что они у них быстро заканчиваются", - заявил Уоллес.

По его словам, сейчас запасы советской техники есть еще в 23 странах. Кроме того, устаревшее оружие, вероятно, есть и в Афганистане, куда Советский Союз завел войска в 1979 году. Однако Россия, по мнению Уоллеса, не решится покупать там технику.