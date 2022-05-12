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Британія по всьому світу шукає радянську зброю. Її викуплять для України

Фото: міністр оборони Британії Бен Воллес (twitter com transitionlouth)
Автор: Наталія Юрченко

Великобританія по всьому світу шукає радянську та російську зброю. Її викуплять та передадуть Україні, щоб допомогти у боротьбі з російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міністра оборони Великобританії Бена Воллеса The Wall Street Journal.

Міністр заявив, що його країна продовжує знаходити запаси застарілої радянської техніки у світі, проте це робить і Росія.

"Значна частина (Міністерства оборони, - ред.) та військових аташе у всьому світі шукають. Часом ми наштовхуємося на росіян, до речі, які теж шукають в деяких країнах запаси, тому що вони у них швидко закінчуються", - заявив Воллес.

За його словами, наразі запаси радянської техніки є ще в 23 країнах. Крім того, застаріла зброя, ймовірно, є і в Афганістані, куди Радянський Союз завів війська у 1979 році. Проте Росія, за думкою Воллеса, не наважиться купувати там техніку.

Нагадаємо, що Британія надасть Україні додаткову військову підтримку в розмірі 1,3 мільярда фунтів стерлінгів.

Крім того, прем'єр Борис Джонсон закликав партнерів надати Україні більше наступальної зброї.

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