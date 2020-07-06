Британия впервые ввела санкции против России отдельно от ЕС

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил о введении санкций против 49 человек и организаций, причастных к нарушениям прав человека. Под британские санкции попали 25 граждан Российской Федерации.

Об этом сообщает правительство Британии.

Санкции наложили на россиян, причастных к смерти аудитора Сергея Магнитского, который раскрыл организованное российскими чиновниками масштабное разворовывание бюджетных средств через незаконный возврат налогов.

Также под санкции попали:

20 граждан Саудовской Аравии, причастных к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи;

двое высокопоставленных генералов Мьянмы, причастные к насилию против этнических меньшинств;

2 организации, причастные к принудительному труду, пыткам и убийствам, которые происходят в Северной Корее.

Отметим, это первый случай, когда Британия вводит санкции отдельно от Европейского союза. До так называемого Brexit правительство Соединенного Королевства всегда вводило санкции коллективно.

Напомним, ранее посол Британии заявляла, что санкции заставляют Россию садиться за стол переговоров.

Кроме того, в Сенате США предлагали ввести санкции против России из-за информации о сговоре с боевиками "Талибана" в Афганистане.