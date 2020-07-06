Британія вперше ввела санкції проти Росії окремо від ЄС

Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб заявив про введення санкцій проти 49 людей та організацій, причетних до порушень прав людини. Під британські санкції потрапили 25 громадян Російської Федерації.

Про це повідомляє уряд Британії.

Санкції наклали на росіян, причетних до смерті аудитора Сергія Магнітського, який розкрив організоване російськими чиновниками масштабне розкрадання бюджетних коштів через незаконне повернення податків.

Також під санкції потрапили:

20 громадян Саудівської Аравії, причетних до вбивства журналіста Джамаля Хашкаджи;

двоє високопоставлених генералів М'янми, причетні до насильства проти етнічних меншин;

2 організації, причетні до примусової праці, тортур і вбивств, які відбуваються в Північній Кореї.

Зазначимо, це перший випадок, коли Британія вводить санкції окремо від Європейського союзу. До так званого Brexit уряд Сполученого Королівства завжди вводив санкції колективно.

Нагадаємо, раніше посол Британії заявляла, що санкції змушують Росію сідати за стіл переговорів.

Крім того, в Сенаті США пропонували ввести санкції проти Росії через інформацію про змову з бойовиками "Талібану" в Афганістані.