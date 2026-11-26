Кому надіслали листи і що в них

За даними видання, листи отримали близько 100 тисяч військових стратегічного резерву. Це ветерани, які нещодавно залишили службу й зберігають обов'язок повернутися в разі виняткових обставин. Вони відрізняються від добровольців-цивільних.

Листи надіслали в усі три види Збройних сил, їх підписали відповідні командувачі. Колишніх військових попросили оновити контактні дані та вказати нинішню роботу й навички.

Також їм запропонували добровільно долучитися до навчань, зокрема до флагманських навчань НАТО Steadfast Defender навесні.

Що кажуть у міністерстві

У Міноборони назвали розсилку "практичним кроком для посилення готовності та стримування, який допомагає зменшити ризик конфлікту".

Міністр у справах ветеранів Келвін Бейлі наголосив, що листи не означають наближення мобілізації. За його словами, це "просто належна організація роботи", щоб знати, як зв'язатися з придатними до служби, і мати актуальні дані про їхні навички.

Він додав, що більшість стратегічних резервістів ніколи не буде призвано, але вони є частиною національного стримування. Джерело в армії пояснило, що спершу потрібно з'ясувати, "хто вони, де вони і які в них навички".