Міноборони Британії вперше з часів Холодної війни звернулося приблизно до 100 тисяч ветеранів. Відомство закликало оновити дані та запропонувало долучитися до навчань НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
За даними видання, листи отримали близько 100 тисяч військових стратегічного резерву. Це ветерани, які нещодавно залишили службу й зберігають обов'язок повернутися в разі виняткових обставин. Вони відрізняються від добровольців-цивільних.
Листи надіслали в усі три види Збройних сил, їх підписали відповідні командувачі. Колишніх військових попросили оновити контактні дані та вказати нинішню роботу й навички.
Також їм запропонували добровільно долучитися до навчань, зокрема до флагманських навчань НАТО Steadfast Defender навесні.
У Міноборони назвали розсилку "практичним кроком для посилення готовності та стримування, який допомагає зменшити ризик конфлікту".
Міністр у справах ветеранів Келвін Бейлі наголосив, що листи не означають наближення мобілізації. За його словами, це "просто належна організація роботи", щоб знати, як зв'язатися з придатними до служби, і мати актуальні дані про їхні навички.
Він додав, що більшість стратегічних резервістів ніколи не буде призвано, але вони є частиною національного стримування. Джерело в армії пояснило, що спершу потрібно з'ясувати, "хто вони, де вони і які в них навички".
Нагадаємо, 27 жовтня міністр оборони Британії Вес Стрітінг заявив, що країна має трохи більше ніж 1000 днів на підготовку до можливої війни. За його оцінкою, Росія та інші можливі противники можуть отримати спроможність завдати удару вже до 2030 року. Він також назвав Росію прямою загрозою національній безпеці.
У квітні британський начальник штабу оборони Річард Найтон повідомив, що Британія оновлює "Урядову військову книгу" часів Холодної війни. Вона має підготувати до великого конфлікту не лише армію, а й цивільний сектор.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Британія почала на ніч ховати літаки в ангари через побоювання атак дронів РФ. Це сталося після попередження Міноборони та MI5 про посилення загрози російського саботажу.