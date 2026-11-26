Минобороны Британии впервые со времен Холодной войны обратилось примерно к 100 тысячам ветеранов. Ведомство призвало обновить данные и предложило принять участие в учениях НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
По данным издания, письма получили около 100 тысяч военных стратегического резерва. Это ветераны, недавно оставившие службу и сохраняющие обязанность вернуться в исключительных обстоятельствах. Они отличаются от добровольцев-гражданских.
Письма отправили во все три вида Вооруженных сил, их подписали соответствующие командующие. Бывших военных попросили обновить контактные данные и указать нынешнюю работу и навыки.
Также им предложили добровольно присоединиться к учениям, в частности к флагманским учениям НАТО Steadfast Defender весной. 1778
В Минобороны назвали рассылку "практическим шагом для усиления готовности и сдерживания, помогающим снизить риск конфликта".
Министр по делам ветеранов Келвин Бейли подчеркнул, что письма не означают приближение мобилизации. По его словам, это "просто надлежащая организация работы", чтобы знать, как связаться с пригодными к службе, и иметь актуальные данные об их навыках.
Он добавил, что большинство стратегических резервистов никогда не будет призвано, но они являются частью национального сдерживания. Источник в армии пояснил, что сначала нужно выяснить, "кто они, где они и какие у них навыки".
Напомним, 27 октября министр обороны Британии Вес Стритинг заявил, что у страны чуть более 1000 дней на подготовку к возможной войне. По его оценке, Россия и другие возможные противники могут получить возможность нанести удар уже к 2030 году. Он также назвал Россию прямой угрозой национальной безопасности.
В апреле британский начальник штаба обороны Ричард Найтон сообщил, что Британия обновляет "Правительственную военную книгу" времен Холодной войны. Она должна подготовить к крупному конфликту не только армию, но и гражданский сектор.
Недавно РБК-Украина сообщало, что Британия начала на ночь прятать самолеты в ангары из-за опасений атак дронов РФ. Это произошло после предупреждения Минобороны и MI5 об усилении угрозы российского саботажа.