Британія почала на ніч ховати літаки в ангари через побоювання атак дронів РФ, - Reuters
На британських військових базах посилюють заходи безпеки через можливу загрозу безпілотників. Це відбувається на тлі попереджень про російський саботаж та підозрілих інцидентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними британських ЗМІ, уночі авіацію переміщують до ангарів та укриттів, а борти, які залишаються просто неба, планують захищати спеціальними сітками.
Повідомлення з'явилися на тлі попередження Міністерства оборони Великої Британії та внутрішньої розвідувальної служби MI5 про посилення загрози саботажу з боку Росії.
Окрему увагу британських військових привернули інциденти на авіабазах країни, які, ймовірно, можуть бути пов'язані з Іраном.
Так, на початку листопада військовослужбовці Військово-повітряних сил США відреагували на підозру щодо несанкціонованої активності безпілотників на авіабазі Лейкенхіт.
Це сталося через кілька днів після того, як американська сторона перемістила туди літаки-заправники з іншої бази.
Ще один випадок стався у вересні поблизу авіабази Фейрфорд. Після повідомлень про підозрілу активність поблизу Фейрфорда правоохоронці затримали п'ятьох чоловіків. За оцінкою влади, цей інцидент також міг бути пов'язаний з Іраном.
Нагадаємо, 25 листопада міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що Росія намагається організовувати диверсії на оборонних підприємствах у різних країнах Європи.
За його словами, більшість таких спроб вдалося зірвати. Водночас він повідомив, що минулої п'ятниці уряд Данії публічно заявив про замовлення російськими спецслужбами вбивства на території країни.
Днем раніше британський уряд, Міністерство оборони та розвідувальні структури попередили компанії, які допомагають Україні, про посилення загрози російських диверсій.