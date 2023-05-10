Британія внесе ПВК "Вагнера" до списку терористичних організацій, - ЗМІ

Повідомляється, що рішення було ухвалено після двох місяців роботи над юридичним обґрунтуванням цього кроку.

Внесення до списку терористичних організацій "неминучим" і очікується протягом декількох тижнів, повідомило журналістам джерело в британському уряді.

Приналежність до ПВК, відвідування її зборів, носіння символіки та будь-яка підтримка вважатиметься у Британії кримінальним злочином, а найманці опиняться в одному списку з бойовиками угруповань "Ісламська держава" та "Аль-Каїда".

На групу також буде накладено фінансові санкції, які обмежать здатність ПВК "Вагнера" залучати гроші через британські банки.