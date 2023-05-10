Британія внесе ПВК "Вагнера" до списку терористичних організацій, - ЗМІ

Британія має намір офіційно внести ПВК "Вагнера" до списку терористичних організацій, щоб посилити тиск на Росію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
Повідомляється, що рішення було ухвалено після двох місяців роботи над юридичним обґрунтуванням цього кроку.
Внесення до списку терористичних організацій "неминучим" і очікується протягом декількох тижнів, повідомило журналістам джерело в британському уряді.
Приналежність до ПВК, відвідування її зборів, носіння символіки та будь-яка підтримка вважатиметься у Британії кримінальним злочином, а найманці опиняться в одному списку з бойовиками угруповань "Ісламська держава" та "Аль-Каїда".
На групу також буде накладено фінансові санкції, які обмежать здатність ПВК "Вагнера" залучати гроші через британські банки.
Раніше ми писали, що Нацасамблея Франції (нижня палата парламенту) закликала включити ПВК "Вагнера" до списку терористичних угруповань ЄС.
Нагадаємо, що у мережі оприлюднили відео із зізнаннями ув'язнених із ПВК "Вагнера", де вони розповідають про масові вбивства українських дітей.
Група депутатів британського парламенту виступила із закликом оголосити ПВК "Вагнера" терористичною організацією у зв'язку з деструктивною роллю, яку вона веде у Судані.
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